Школьники Самары стали гостями фотовыставки, посвященной юбилею Росгвардии

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В рамках празднования юбилея Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в историческом парке "Россия - моя история", действующем на территории Самарской области, была развернута фотовыставка под названием "5 лет на страже".



Управление Росгвардии по Самарской области поддерживает шефские связи со школой №57. Для воспитанников учебного заведения была организована специальная экскурсия по выставке, которую провела начальник клуба Управления, лейтенант Галина Панина. Она подробно рассказала о каждой фотографии.

"В экспозицию вошли работы известных фотожурналистов региона и сотрудников пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области и ряда других регионов Приволжского округа, рассказывающие о буднях и повседневной деятельности различных подразделений Росгвардии. Каждая фотография - это или маленькая зарисовка, в которой отражен тот или иной эпизод нашей службы или небольшая история о герое - действующем сотруднике Управления", - сказала, в частности, лейтенант Панина юным экскурсантам.

По словам школьников, благодаря фотоработам выставки они получили представление о деятельности Федеральной службы, юбилей которой страна отмечает в этом году.