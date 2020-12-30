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Школьники Самарской области участвуют во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело»

30 декабря 2020 12:34
231
Школьники Самарской области участвуют во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело»

Во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело», проводимым Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровье сбережения нации «Общее дело», участвуют школьники Самарской области.

Мероприятие проводится с целью формирования команд добровольцев - школьников и студентов с активной жизненной позицией для реализации программ по принципу «сверстник-сверстнику», направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование ценности здорового образа жизни и саморазвития.

В конкурсе принимают участие команды учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 25 лет, а также педагоги.

Первый этап проводился с 1 октября по 25 декабря 2020 года. В нём принимают участие 1000 учащихся 23 субъектов РФ.

Уже позади online обучение по темам медиасопровождения мероприятий, основам работы по принципу сверстник-сверстнику, изучение профилактических фильмов и методических пособий.

Для участников конкурса «Здоровая Россия – общее дело» проводятся увлекательные обучающие вебинары с ведущими спикерами России по направлениям личностного роста, публичных выступлений, командообразования, профилактической деятельности и популяризации здорового образа жизни.

Команды из разных городов и регионов могут обменяться опытом со сверстниками по организации и проведению мероприятий, лучше узнать друг друга и и получить нужный совет от наставников Конкурса.

С 11 января 2021 года стартует второй этап Конкурса и продлится он до 25 апреля.

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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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