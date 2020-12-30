Школьники Самарской области участвуют во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело»

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Во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело», проводимым Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровье сбережения нации «Общее дело», участвуют школьники Самарской области.



Мероприятие проводится с целью формирования команд добровольцев - школьников и студентов с активной жизненной позицией для реализации программ по принципу «сверстник-сверстнику», направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование ценности здорового образа жизни и саморазвития.



В конкурсе принимают участие команды учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 25 лет, а также педагоги.



Первый этап проводился с 1 октября по 25 декабря 2020 года. В нём принимают участие 1000 учащихся 23 субъектов РФ.

Уже позади online обучение по темам медиасопровождения мероприятий, основам работы по принципу сверстник-сверстнику, изучение профилактических фильмов и методических пособий.



Для участников конкурса «Здоровая Россия – общее дело» проводятся увлекательные обучающие вебинары с ведущими спикерами России по направлениям личностного роста, публичных выступлений, командообразования, профилактической деятельности и популяризации здорового образа жизни.



Команды из разных городов и регионов могут обменяться опытом со сверстниками по организации и проведению мероприятий, лучше узнать друг друга и и получить нужный совет от наставников Конкурса.



С 11 января 2021 года стартует второй этап Конкурса и продлится он до 25 апреля.