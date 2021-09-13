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Школьники и студенты ПФО отправились на Менделеевскую экологическую экспедицию на Байкал 

13 сентября 2021 20:22
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Стартовала научно-исследовательская программа «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал».

При поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») стартовала научно-исследовательская программа «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал». В первый день экспедиции студенты и школьники из четырех регионов Приволжского федерального округа приняли участие в написании всероссийского экологического диктанта «ЭкоТолк» и познакомились с возможностями технопарка «Менделеев центр» на площадке Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Мероприятие проводится в Год науки и технологий для популяризации направлений национального проекта «Экология».

Организация экспедиции проводится при совместной деятельности ФГУП «Федеральный экологический оператор, сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Участников Менделеевской экологической экспедиции поприветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 

«В нашей стране много прекрасных мест. А встреча с Байкалом, конечно, уникальна. Он каждый раз новый, неожиданный, он удивляет и завораживает. Здорово, что благодаря экологическому диктанту и «Менделеевской экологической экспедиции» ребята смогут проверить свой уровень знаний, применить их на практике, узнать или вспомнить первых исследователей этого удивительного природного источника простой воды, познакомиться с флорой и фауной древнейшего озера, - отметил Игорь Комаров, - Экологическая культура станет частью нашей жизни, только если мы ее сформируем у наших детей. С самого юного возраста надо четко понимать: мы существуем, пока жива природа. Очень рад, что школьники и студенты ПФО активно участвуют в проектах Федерального экологического оператора, направленных на улучшение качества жизни людей благодаря бережному отношению к природе и созданию системы рециклинга, повышению ответственности перед следующими поколениями, пониманию взаимосвязи всех процессов, происходящих на нашей планете».

К экологическому диктанту «ЭкоТолк» присоединилось несколько стран, в том числе Кот-д'Ивуар, Республика Коста-Рика, Республика Сьерра-Леоне, Сирийская Арабская Республика, Индия. «Экотолк» традиционно прошел и на нескольких необычных площадках. Проверить свои знания по экологии смогли и на атомных ледоколах, и на базе Кисловодского национального парка, и даже в поездах «Сапсан».

Вопросы экологического диктанта задавали представители Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Ассоциация граждан и организаций по содействию развития экологического образования и просвещения «ЭкоТолк», Общественной палаты РФ, известные общественные деятели и артисты.

«Поддерживая Менделеевскую экологическую экспедицию, мы видим перед собой ряд важнейших задач. Формируя собственный опыт научно-исследовательской деятельности, включая полевые и лабораторные работы на уникальнейшей точке планеты – озере Байкал, участники убедятся в важности бережного и рационального отношения к богатствам природы, - рассказал Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, -Неслучайно в программе экспедиции запланировано проведение дня антропогенного воздействия на окружающую среду и посещение одного из сложнейших объектов накопленного экологического вреда - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Участники экспедиции увидят, к каким печальным последствиям может привести легкомысленное отношение к окружающей среде и почувствуют важность миссии по сохранению природы нашей страны».

«Как и Олимпийские игры, «ЭкоТолк» уже во второй раз объединяет участников из разных стран мира. У нас одна цель - сохранения нашей планеты для будущих поколений, - поприветствовал участников герой Российской Федерации, Летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин.

Участники Менделеевской экологической экспедиции отправятся в г. Байкальск Иркутской области, где познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии, экосистемой Байкала и научными работами, которые сейчас проводятся в акватории озера. Участники экспедиции смогут провести сравнительный анализ воды на берегу озера Байкал и в картах-накопителях полигона «Солзанский» на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В экспедиции принимают участие студенты и школьники проекта «Менделеевские классы» из Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики.

 

Фото:   пресс- лужба ПФО

 

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