Школьникам Жигулевска рассказали про службу в МВД

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В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с юными жителями региона, с целью знакомства с профессией полицейского и ориентирования их в будущем на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так сотрудники О МВД России по г. Жигулевску совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел в Доме молодежных организаций провели встречу с учениками 9-10 классов.Начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Инесса Евграфова провела с юношами и девушками доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, рассказала о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, подробно остановилась на особенностях работы и специфике различных подразделений, проинформировала о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Ребята узнали, что профессия полицейского очень ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической подготовки.Представитель Общественного совета Надежда Самойлова, проводя встречу со школьниками, рассказал ребятам о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Общественница так же отметила, что служба в полиции, хотя и не является легкой, но в то же время – это интересная и занимательная работа, которая закаляет характер, позволяет постоянно самосовершенствоваться, равняясь на лучших офицеров МВД России.

В завершении встречи школьникам раздали памятки с полным перечнем образовательных учреждений, и ответили на все интересующие вопросы.