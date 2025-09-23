Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы

23 сентября 2025 16:20
111
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.

На базе Самарского государственного аграрного университета стартовал третий набор слушателей в «Школу фермера» – уникальную образовательную программу, направленную на подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса региона. Программа реализуется при поддержке Правительства Самарской области, Россельхозбанка и региональных фермерских ассоциаций.

В 2021 году «Школу фермера» успешно окончили 24 выпускника, в 2023-м – 35. В этом году к обучению приступят около 30 новых слушателей, среди которых – ветераны специальной военной операции и члены их семей: впервые 50 % мест выделено им вне конкурса.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание работе с вернувшимися участниками СВО на местах – оказанию им всех возможных мер поддержки. «Помощь и содействие участникам СВО – это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений Президента России и нацпроектов. Сейчас от нас очень многое зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Забота о наших ребятах – главные задачи. Здесь всегда будет строжайшее внимание», – подчеркнул глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику. Слушатели изучают: основы агротехники и животноводства, бухгалтерский учет и налогообложение, маркетинг и бизнес-планирование, а также механизмы государственной поддержки и доступа к финансированию.

«Время сильно меняется, прогресс движется очень быстро. И мы не можем отставать. Учитывая аграрную специфику России, нельзя не думать о том, что сегодня, как никогда, АПК является не просто локомотивом всей экономики страны, а настоящим гарантом нашей безопасности», – подчеркнул в приветственном слове ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

Обучение включает выезды на передовые агропредприятия региона, работу на современной сельскохозяйственной технике и защиту собственных бизнес-проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы при поддержке государства и банковских структур.

Среди участников программы – ветеран СВО, вернувшийся с передовой после ранения, Андрей Горбунов из Кинельского района. До службы в российской Армии он работал в сельском хозяйстве и видит свое будущее в этой отрасли. «Государство оказывает очень хорошую поддержку. Но загадывать не стоит – это мой жизненный принцип. Когда все получится, можно будет что-то говорить. Это все в планах», – поделился он.
Начать собственное дело в агропромышленном комплексе, освоить современные технологии, получить поддержку и реализовать бизнес-идею – «Школа фермера» может стать надежным стартом.

«Наша основная работа – финансирование, льготное кредитование, поддержка АПК. Мы понимаем, что агропромышленный комплекс нуждается в квалифицированных кадрах, новых технологиях, автоматизации. Поэтому Россельхозбанк развивает такие образовательные проекты, как «Школа фермера», – отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

 

Фото предоставлено ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
162
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
195
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
210
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
399
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
198
Весь список