«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы

111

На базе Самарского государственного аграрного университета стартовал третий набор слушателей в «Школу фермера» – уникальную образовательную программу, направленную на подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса региона. Программа реализуется при поддержке Правительства Самарской области, Россельхозбанка и региональных фермерских ассоциаций.

В 2021 году «Школу фермера» успешно окончили 24 выпускника, в 2023-м – 35. В этом году к обучению приступят около 30 новых слушателей, среди которых – ветераны специальной военной операции и члены их семей: впервые 50 % мест выделено им вне конкурса.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание работе с вернувшимися участниками СВО на местах – оказанию им всех возможных мер поддержки. «Помощь и содействие участникам СВО – это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений Президента России и нацпроектов. Сейчас от нас очень многое зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Забота о наших ребятах – главные задачи. Здесь всегда будет строжайшее внимание», – подчеркнул глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику. Слушатели изучают: основы агротехники и животноводства, бухгалтерский учет и налогообложение, маркетинг и бизнес-планирование, а также механизмы государственной поддержки и доступа к финансированию.

«Время сильно меняется, прогресс движется очень быстро. И мы не можем отставать. Учитывая аграрную специфику России, нельзя не думать о том, что сегодня, как никогда, АПК является не просто локомотивом всей экономики страны, а настоящим гарантом нашей безопасности», – подчеркнул в приветственном слове ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

Обучение включает выезды на передовые агропредприятия региона, работу на современной сельскохозяйственной технике и защиту собственных бизнес-проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы при поддержке государства и банковских структур.

Среди участников программы – ветеран СВО, вернувшийся с передовой после ранения, Андрей Горбунов из Кинельского района. До службы в российской Армии он работал в сельском хозяйстве и видит свое будущее в этой отрасли. «Государство оказывает очень хорошую поддержку. Но загадывать не стоит – это мой жизненный принцип. Когда все получится, можно будет что-то говорить. Это все в планах», – поделился он.

Начать собственное дело в агропромышленном комплексе, освоить современные технологии, получить поддержку и реализовать бизнес-идею – «Школа фермера» может стать надежным стартом.

«Наша основная работа – финансирование, льготное кредитование, поддержка АПК. Мы понимаем, что агропромышленный комплекс нуждается в квалифицированных кадрах, новых технологиях, автоматизации. Поэтому Россельхозбанк развивает такие образовательные проекты, как «Школа фермера», – отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Фото предоставлено ГБУ ДПО «Самара-АРИС»