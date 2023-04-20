«Школа Добро.Университета»: федеральный проект в Самарской области

92

19 апреля в Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества Самарской области стартовал федеральный образовательный проект «Школа Добро.Университета» по уровню «Организатор волонтёрской деятельности».

Обучающие мероприятия проходят на основе программы, разработанной Ассоциацией волонтерских центров.

«Весна время изменений и обновлений, именно поэтому в 2023 году проект «Школа Добро.Университет» стартовал в начале года. Так мы зарядим организаторов добровольческий деятельности региона на создание интересных «добрых» проектов в течение года, - пояснил заместитель руководителя департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин. – Также все желающие смогут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Проекты-победители войдут в состав заявки Самарской области, а их авторы получат возможность реализовать свои инициативы в 2024 году».

В течение трёх дней опытные тренеры, прошедшие отбор и сертификацию Ассоциации волонтёрских центров, будут проводить обучающие мероприятия по специально разработанной программе.

«С проектом «Школа Добро.Университета» в Самару я приезжаю уже во второй раз. Отрадно, что интерес к проекту не угасает, что есть участники, которым важно заниматься развитием волонтёрской деятельности в регионе. Уверен, итогом обучения станет создание плотной по взаимоотношениям команды, выстраивание новых коммуникаций, которые помогут проектам и идеям, зародившимся на этой площадке, вырасти и выйти на новый уровень», – рассказал ведущий менеджер образовательных программ Ассоциации волонтёрских центров Андрей Черкасов.

В обучении по уровню «Организатор добровольческой деятельности» принимают участие 60 координаторов добровольческих объединений Самарской области старше 18 лет, которые являются представителями некоммерческих организаций, общественных объединений, учреждений, волонтерских центров, привлекающих к своей деятельности добровольцев, руководителями добровольческих проектов и инициатив, которые имею опыт организации добровольческой деятельности, подтвержденный платформой ДОБРО.РФ.

«Я принимаю участие в проекте, чтобы систематизировать свои знания в сфере организации добровольчества, а также повысить уже имеющиеся навыки. Кроме того, я понимаю, что для организатора важны новые знакомства, а «Школа Добро.Университета» позволит получить новые инструменты коммуникации с единомышленниками», – поделился своими впечатлениями участник федерального проекта «Школа Добро.Университета» Вячеслав Рябцов

Также в период с 26 по 28 апреля 2023 года пройдет обучение по уровню обучения «Волонтер», в котором примут участие более 70 добровольцев Самарской области.

«Школа Добро.Университета» - федеральный сетевой образовательный проект, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Организатором Школы выступает Ассоциация волонтёрских центров. В Самарской области обучение проводится на площадке регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) при поддержке департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области.