Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили

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Желающим принять участие в акции предложили другие форматы.

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, об этом сообщили организаторы акции на официальном сайте мероприятия. Организаторы заменили всем знакомое шествие сразу несколькими форматами, в том числе полк пройдет в онлайн режиме, пишет 63.ру.

— Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей, — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

Автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя. Также организаторы предложили прикреплять фотографии ветеранов к одежде.

Кроме того полк пройдет в онлайн формате. На сайт можно будет до конца апреля загрузить фотографию и данные ветерана, которые организаторы объединят в видеооткрытку.

— Можно будет посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество, а также оперативно найти фрагмент записи со своим героем, не дожидаясь, пока он появится в общем видеоряде, — рассказала Наталья Шадрина.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, первые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.