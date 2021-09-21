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Шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2021»

21 сентября 2021 16:07
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Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дню народного Единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов – зарубежная часть диктанта, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения диктанта – 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

 

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