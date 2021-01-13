Шепелев продает долю сына в легендарной квартире Фриске

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Квартира площадью 90 кв. метров расположена в элитной новостройке в Шмитовском проезде. Шепелев намеревается продать 1/3 часть легендарной жилплощади — ее унаследовал их общий с Жанной сын Платон. Дмитрий же, являясь законным представителем 7-летнего мальчика, решил распорядиться его долей по-своему усмотрению, передает ntv.ru. Как пишут СМИ, стоимость трети квартиры в этом доме достигает 15 миллионов рублей.

Остальными долями в апартаментах владеют родители Жанны Фриске. Сообщается, что они выступают против продажи части квартиры и уже направили иск в Хамовнический суд, в котором просят запретить отчуждение.

Об этой квартире Жанна Фриске долго мечтала при жизни. Копила на нее, и, когда наконец смогла позволить себе апартаменты, то лично разработала в ней дизайн и выбирала мебель.

После смерти Фриске ее родители ничего там не трогали. В квартире хранятся сценические костюмы певицы, ее фотографии, а также любимые духи и даже соска Платона. Близкие покойной артистки поддерживают там порядок.

Вероятно, желание Шепелева продать долю в апартаментах связано с его недавней покупкой квартиры. В ней он живет с Платоном, своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой, и ее дочерью.

Фото: pixabay