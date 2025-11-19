Северное сияние и катание на упряжках: как жители Самары проведут зиму

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Северное сияние и катание на упряжках: как жители Самары проведут зиму

19 ноября 2025 11:25
177
Северное сияние и катание на упряжках: как жители Самары проведут зиму

Аналитики Авито опросили жителей Самары и узнали, как жители страны планируют проводить зиму в этом году, сколько готовы потратить на отдых и где покупают все необходимое. Так, 9 из 10 респондентов заявили, что хотят в этом году что-то поменять в своем зимнем досуге — больше гулять, путешествовать и пробовать что-то новое. Потратить на отдых в этом сезоне опрошенные в среднем планируют 19 000 рублей.

Как жители Самары проведут зиму

Досуг на эту зиму начали планировать почти половина (49%) жителей Самары, и у каждого пятого (22%) уже есть конкретные планы на весь сезон. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18-24 лет (36%), а представители старших поколений предпочитают действовать по настроению — из них четкие планы есть только у 12-13%. При этом 16% опрошенных вообще не собираются ничего планировать — они предпочитают спонтанность.

Большинство жителей Самары (88%) отметили, что в этом году хотят провести зиму немного по-другому. Так, 26% хотели бы больше времени проводить на улице. Больше половины опрошенных (65%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 47% — посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках.

15% опрошенных хотели бы добавить путешествий в свой зимний досуг. Среди тех, кто уже построил планы, 50% отправятся на загородные базы отдыха, 29% — рыбачить, а 20% — кататься на горных лыжах или сноуборде.

Также каждый пятый (20%) признался, что хочет этой зимой попробовать что-то новое. Среди необычных вариантов досуга опрошенные чаще всего отмечали охоту за северным сиянием (47%), катание на собачьих или оленьих упряжках (41%), подледную рыбалку с инструктором (34%) и экскурсию на действующий ледокол (26%). Также 17% хотели бы отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу.

Что купят для досуга

К зимнему сезону большинство опрошенных готовятся основательно — 9 из 10 респондентов планируют приобрести одежду, экипировку и другие вещи для отдыха в холодное время года. Так, 62% собираются купить шапки, перчатки, шарфы и теплые носки, 50% — новую обувь. 24% купят спортивную экипировку — например, горнолыжный костюм или термобелье. 36% опрошенных планируют обновить зимнюю одежду, 36% — специальную косметику, например, защитный крем от ветра, а 20% — спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары.

Домоседы тоже предпочитают отдыхать со вкусом: каждый второй (53%) планирует к зиме  добавить уюта в свой дом — купить пледы, теплые пижамы или ароматические свечи. Большинство опрошенных (78%) совершают такие покупки на онлайн-площадках, из них 18% — на Авито. Зимние вещи часто обходятся дорого, особенно спортивное снаряжение и экипировка, поэтому такие товары часто покупают «с рук».

В среднем на зимний отдых в этом году респонденты планируют потратить 19 000 рублей. Уложиться в 10 000 рублей рассчитывают 42%. Бюджет от 10 000 до 25 000 рублей закладывают 30% опрошенных, от 25 000 до 50 000 — 23%, а 6% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года
19 ноября 2025, 11:52
Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года
В ходе исследования выявили закономерность: зарабатываешь больше — отдыхаешь меньше. Общество
113
35% жителей Самарской области считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска
19 ноября 2025, 09:55
35% жителей Самарской области считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска
Показательно, что мнения отличаются в зависимости от пола, а также профессиональной принадлежности респондентов. Общество
202
38% рекрутеров из Самары против использования соискателями ИИ для выполнения тестов при устройстве на работу
18 ноября 2025, 11:30
38% рекрутеров из Самары против использования соискателями ИИ для выполнения тестов при устройстве на работу
Среди тех рекрутеров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. Общество
459
В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
Весь список