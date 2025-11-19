Северное сияние и катание на упряжках: как жители Самары проведут зиму

177

Аналитики Авито опросили жителей Самары и узнали, как жители страны планируют проводить зиму в этом году, сколько готовы потратить на отдых и где покупают все необходимое. Так, 9 из 10 респондентов заявили, что хотят в этом году что-то поменять в своем зимнем досуге — больше гулять, путешествовать и пробовать что-то новое. Потратить на отдых в этом сезоне опрошенные в среднем планируют 19 000 рублей.

Как жители Самары проведут зиму

Досуг на эту зиму начали планировать почти половина (49%) жителей Самары, и у каждого пятого (22%) уже есть конкретные планы на весь сезон. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18-24 лет (36%), а представители старших поколений предпочитают действовать по настроению — из них четкие планы есть только у 12-13%. При этом 16% опрошенных вообще не собираются ничего планировать — они предпочитают спонтанность.

Большинство жителей Самары (88%) отметили, что в этом году хотят провести зиму немного по-другому. Так, 26% хотели бы больше времени проводить на улице. Больше половины опрошенных (65%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 47% — посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках.

15% опрошенных хотели бы добавить путешествий в свой зимний досуг. Среди тех, кто уже построил планы, 50% отправятся на загородные базы отдыха, 29% — рыбачить, а 20% — кататься на горных лыжах или сноуборде.

Также каждый пятый (20%) признался, что хочет этой зимой попробовать что-то новое. Среди необычных вариантов досуга опрошенные чаще всего отмечали охоту за северным сиянием (47%), катание на собачьих или оленьих упряжках (41%), подледную рыбалку с инструктором (34%) и экскурсию на действующий ледокол (26%). Также 17% хотели бы отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу.

Что купят для досуга

К зимнему сезону большинство опрошенных готовятся основательно — 9 из 10 респондентов планируют приобрести одежду, экипировку и другие вещи для отдыха в холодное время года. Так, 62% собираются купить шапки, перчатки, шарфы и теплые носки, 50% — новую обувь. 24% купят спортивную экипировку — например, горнолыжный костюм или термобелье. 36% опрошенных планируют обновить зимнюю одежду, 36% — специальную косметику, например, защитный крем от ветра, а 20% — спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары.

Домоседы тоже предпочитают отдыхать со вкусом: каждый второй (53%) планирует к зиме добавить уюта в свой дом — купить пледы, теплые пижамы или ароматические свечи. Большинство опрошенных (78%) совершают такие покупки на онлайн-площадках, из них 18% — на Авито. Зимние вещи часто обходятся дорого, особенно спортивное снаряжение и экипировка, поэтому такие товары часто покупают «с рук».

В среднем на зимний отдых в этом году респонденты планируют потратить 19 000 рублей. Уложиться в 10 000 рублей рассчитывают 42%. Бюджет от 10 000 до 25 000 рублей закладывают 30% опрошенных, от 25 000 до 50 000 — 23%, а 6% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей.