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Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны

25 октября 2022 10:56
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Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны

Правительство Самарской области при участии общественных организаций и благотворительных фондов провело межрегиональную конференцию «Реабилитация, ранняя помощь и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

В конференции приняли участие ведущие эксперты по вопросам ранней помощи, в том числе федерального уровня, представители заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, социально ориентированные некоммерческие организации. Более 20 регионов страны участвовали очно и онлайн. Всего конференция собрала около 450 участников.

Были затронуты такие темы, как современное состояние ранней помощи детям и их семьям в Российской Федерации; реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и социальное сопровождение их семей в системе социальной защиты населения Самарской области; основы социального партнерства в сфере благотворительности; практика сообщения диагноза в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания ребенка: взгляд родителей и возможные решения, организация службы ранней помощи в формате домашнего визитирования; построение жизненного маршрута семей с детьми-инвалидами и другие вопросы.

«Такие мероприятия, как эта конференция, дают нам возможность, что называется, «сверить часы», то есть посмотреть, что делается в конкретном направлении в разных регионах. Тем более в каждом регионе есть свои «находки». В Самарской области тоже есть очень много интересного. Сейчас актуальным является введение протокола сообщения диагноза и принятие соответствующего законодательного регулирования. Ранняя помощь начинается с того момента, когда семья узнает о проблеме, это может быть до родов, может быть после. И от того, какая поддержка и как своевременно будет оказана семье, маме, зависит судьба ребенка. И вторым важным моментом тут является отлаживание четкой маршрутизации этой помощи, что влияет на качество жизни этого ребенка, этой семьи и даст ему шанс восстановиться, реабилитироваться, адаптироваться в жизни, улучшить свою перспективу», - подчеркнула председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере (г. Москва) Анна Битова.

2022 год Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации объявлен Годом информирования о ранней помощи.

«Сегодня вопросы ранней помощи являются наиболее актуальными в сфере государственной политики защиты детства. Уже запланирована разработка и утверждение нормативных документов по организации и осуществлению ранней помощи в субъектах РФ. Разрабатываются стандарты и порядок услуг и организации ранней помощи. Проводится мониторинг ранней помощи в субъектах РФ. В Самарской области отмечается достаточно хорошая положительная динамика в плане роста числа организаций, которые предоставляют услуги ранней помощи», - отметила директор методического и методологического центра по ранней помощи и сопровождению ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (г. Санкт-Петербург) Виктория Лорер.

Обеспечение благополучия и повышение качества жизни семей, где есть дети с ОВЗ, – это вопрос, который находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В Самарской области внедряются и развиваются актуальные направления работы с семьями с особенными детьми: функционируют стационарные отделения «Вместе с мамой», группа «Передышка», РЕАгруппы, выездные реабилитационные бригады, которые позволяют на дому пройти курс реабилитации семье из отдаленных территорий, кто в силу обстоятельств и состояния здоровья ребенка не может сам посещать реабилитационный центр. Также доступно онлайн-консультирование, группы кратковременного пребывания для детей с ментальными нарушениями, надомные услуги семьям по кратковременному присмотру за детьми.

Наш регион - один из первых в стране, где начали предоставлять надомное социальное обслуживание семьям с детьми-инвалидами. Реализуется пилотный проект «Раннее вмешательство», в рамках которого проводятся социально-педагогические услуги на дому, раннее обустройство жизни семьи с особенным ребенком, социально-бытовая адаптация домашнего пространства.

Еще один новый проект появился в этом году - «Круг заботы». Задача данного проекта - проактивное выявление потребностей семьи, маршрутизация и получение обратной связи об услугах как от семьи, так и от организаций. В проекте уже приняли участие 212 семей, в которых воспитываются 380 детей. Особое внимание уделяется ранней специальной помощи и построению образовательных и реабилитационных программ для детей-инвалидов, проживающих в пансионатах. Так, например, обучением охвачены все воспитанники Самарского пансионата для детей-инвалидов, при этом 14 ребят обучаются на базе образовательных организаций.

Учреждения социального обслуживания участвуют в социальном сопровождении семьи начиная с консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора, выявления нарушения в развитии ребенка до оказания реабилитационных услуг, услуг присмотра и ухода за детьми, информационной и психологической поддержки членов семьи. Чем раньше проблемы семьи попадут в поле зрения социальных служб и дети с проблемами в развитии получат своевременную коррекционную и реабилитационную помощь, тем успешнее будет процесс социализации семьи с таким ребенком и шире возможности для сохранения особого ребенка в привычных домашних условиях.

Одним из важных и новых направлений работы является организация сопровождаемого проживания инвалидов молодого возраста. Суть - обучить ребят обычным бытовым навыкам, самостоятельному приготовлению пищи, выходить в социум, пользоваться общественным транспортом, посещать общественные социально значимые организации и культурные мероприятия. Неделю назад открылось учебное отделение по сопровождаемому проживанию в Тольятти.

В завершение конференции прошла стратегическая сессия «Маршрутизация детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей при оказании ранней помощи» по кластерам, соответствующим трем этапам: беременность, рождение ребенка с ОВЗ и выявление отклонений в развитии ребёнка. Эта сессия помогла участникам совместно с федеральными экспертами проработать ситуационные кейсы из жизни, с которыми могут встретиться в своей работе специалисты, участвующие в оказании ранней помощи семье. Обсуждение получилось оживлённым и результативным. «Наш регион не первый год реализует технологии ранней помощи. С учетом нужд и запросов от тех семей, у которых особенный ребенок, мы адаптировали и внедрили ряд сервисов для них. Например, выездные бригады. Ведь не каждая семья может взять и привезти ребенка на реабилитацию в учреждение. А эти бригады комиссионно выезжают на дом. Мы первые в стране, кто внедрил надомное социальное обслуживание семей с детьми с особенностями здоровья. Добавили социальным работникам ряд соцуслуг для них, чтобы мама имела поддержку в присмотре за ребенком, пока занимается своими делами. Также на базе наших комплексных центров соцобслуживания открыли дневные пансионы для деток. Этот сервис помогает ребенку социализироваться и налаживать контакт в окружающим миром и людьми. Кроме этого, сейчас важно активно выявлять семьи, которым нужна наша помощь с ранних этапов жизни ребенка. Ни одна семья не должна оставаться наедине со своей проблемой, потому что для каждой семьи есть решение и помощь», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

 

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