Сериал «Гибель империи. Российский урок»: самарские эксперты о важных уроках прошлого

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На российском телевидении вышел документальный сериал «Гибель империи. Российский урок». В 18 сериях показаны события февраля 1917 года. Автор и ведущий проекта – митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) – анализирует экономику Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит, но главное – состояние российского общества того периода.

Автор попытался исследовать, как трагические события привели к крушению державы.

Со времён тех событий прошло более ста лет, однако их значимость с годами не ослабевает и вот почему: объясняет член Общественной палаты России Павел Покровский:

«Горячее обсуждение документального сериала «Гибель Империи» четко показывает, что события столетней давности волнуют многих из нас.

Отраженная в сериале проблема русского «просвещённого» общества начала 20 века заключалась в фанатичной вере интеллигенции того времени в плоды революции. Участвуя и помогая разгореться её пламени, было создано, по сути, параллельное государство, с такими атрибутами как террористические группы, подпольные газеты, жестокие суды и неформальный, в основном западный, бюджет.

А российский народ, поддавшись на провокационные речи революционных агитаторов, повелся на басни про «свободу, равенство и братство», не получил в итоге ничего из этого, но при этом страна и многие поколения ее жителей оказались ввергнуты в разруху и смуту».