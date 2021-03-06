Сергей Сафронов - бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" рассказал о смертельном заболевании

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Starhit.
"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия", — сообщил Сафронов.
Лечение он проходит в бесплатной государственной клинике.
"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — подчеркнул он.
В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
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