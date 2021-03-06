Сергей Сафронов - бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" рассказал о смертельном заболевании

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Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Starhit.

"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия", — сообщил Сафронов.

Лечение он проходит в бесплатной государственной клинике.

"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", — подчеркнул он.

В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов