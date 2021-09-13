Сергей Меняйло: "В Парке дружбы народов каждый может найти свою малую родину"

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В воскресенье, 12 сентября 2021 года, в Куйбышевском районе Самары открыли этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов". В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло и депутаты Госдумы.

Открытие уникального комплекса совпало с двумя праздниками - Днем дружбы народов и Днем Самары. По мнению Сергея Меняйло, это знаково:

- Парк дружбы народов уникален не только тем, что здесь представлена культура многонациональной Самарской области, а тем, что каждый из нас здесь может найти себя и познать других. Здесь каждый из нас может найти свою малую родину. Глубже познать ее традиции и обычаи, а также узнать своих соседей.

Врио главы Северной Осетии напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина в стране реализуют программу укрепления российской нации и развития единого этнокультурного пространства:

- Все, кто живет в Самарской области, за ее пределами, в других регионах - это российская нация. Мы сильны своим единством, мы индивидуальны своей многонациональностью, своей многовековой национальной культурой. Я хочу всем пожелать мира, добра и процветания.

Фото: Сергей Меняйло / Instagram