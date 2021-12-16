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Министр спорта Сергей Кобылянский принял участие в акции «Елка желаний». Акция стартовала 13 декабря в здании Правительства Самарской области. На новогодней елке размещены 30 желаний детей-инвалидов, детей из приемных, многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сергей Вячеславович исполнил желание десятилетнего Артема Коновалова. Ребенка воспитывает бабушка, он учится в четвертом классе и занимается боксом. Министр пригласил Артема в новый Дворец спорта, показал спортивный объект и позвал принять участь в пресс-конференции по случаю боксерского турнира «Буря на Волге». Юный спортсмен познакомился с участниками предстоящего шоу, а также получил приглашение посетить бои титулованных боксеров-профессионалов, которые пройдут в пятницу, 17 декабря.

«Приятно накануне новогодних праздников побыть Дедом Морозом и совершить для кого-то настоящее чудо. Надеюсь, что эти добрые и положительные эмоции Артем возьмет с собой в Новый 2022 год», — отметил Сергей Кобылянский.