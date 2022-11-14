Серебряные волонтеры Большечерниговского района стали шить одежду для мобилизованных

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Серебряные волонтеры Большечерниговского района не смогли остаться в стороне, когда ребятам в зоне СВО ежедневно требуются самые простые, но от этого не менее необходимые вещи.

Пожилые женщины достали спицы, иголки, швейные машинки, с помощью районной администрации нашли мастерскую для раскроя и стали шить одежду для мобилизованных.



Они присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по велению души. Приходят в мастерскую с самого утра и бойко работают днями напролет. Руки шьют и вяжут, но мысли сосредоточены на тех, кому это предназначено, – ребятам, которых ждут домой с победой. Уже готовы 65 толстовок и около 100 пар носков, местные власти помогли с доставкой готовых изделий в части.

Фото: скриншот видео