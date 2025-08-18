«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 

87

С 20 по 22 августа 2025 года состоится Форум «Доброе про-активное долголетие Самарской области» для координаторов, активистов, авторов социальных проектов, реализующих деятельность в сфере «серебряного» волонтерства в муниципальных образованиях Самарской области. 18+

В программе выездного Форума примут участие 50 представителей старшего поколения из 17 муниципальных образований региона.

Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста, повышение компетенций и информированности координаторов и волонтеров, обмен практиками активного долголетия и здорового образа жизни.

В рамках Форума пройдут следующие площадки:

стратегическая сессия развития движения с обсуждением федеральных трендов, проектов и профильных актуальных событий,

образовательно-мотивационные мероприятия с участием приглашенных спикеров,

мастер-классы и выступления по обмену опытом.

В День Государственного флага России состоится творческая акция. Участники проведут мастер-классы с символикой российского триколора, выступят с музыкальным флешмобом с флагом России.

Форум «Доброе про-активное долголетие Самарской области» организован Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» - членом Ассоциации волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов»