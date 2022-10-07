«серебряные» волонтеры соберутся в Шенталинском районе

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В Самарской области продолжается серия Межмуниципальных слетов активистов старшего возраста, которая организована в рамках реализации Региональной программы поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды Душой».

10 октября на слете в Шенталинском районе соберутся «серебряные» волонтеры из муниципальных районов Клявлинский, Камышлинский, Исаклинский, Челно-Вершинский и Кошкинский. Особыми гостями станут добровольцы старшего возраста Черемшанского района Республики Татарстан.

«Главная цель наших Слетов – популяризация «серебряного» волонтерства среди граждан пожилого возраста в муниципальных образованиях Самарской области. Данная практика окружных встреч получила широкий отклик среди активистов старшего возраста. На таких мероприятиях «серебряные» волонтеры могут познакомится с активистами из соседних районов и провести время в обществе единомышленников, обменяться опытом», – отметил руководитель Регионального центра «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» Сергей Андриянов.

Торжественное открытие Слета состоится с участием главы муниципального района Шенталинский Александра Михайловича Лемаева. В рамках встречи пройдут презентации Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Самарской области и деятельности отрядов-участников мероприятия.

Для участников Слета будет организована интерактивная программа и мастер-классы: «Вязание крючком», «Алмазная вышивка икон», «Вышивка крестиком», «Маленькая розочка из фоамирана». Кроме того, состоятся образовательные тренинги по направлениям добровольчества и командообразованию. «Серебряные» волонтеры и коллективы подготовили творческие номера.

Завершится Слет обзорной экскурсией по железнодорожной стации Шентала с посещением храма Успенья Божьей Матери.

Региональная программа поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.