«Серебряные» волонтеры соберутся в Прибрежном

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С 12 по 14 октября 2022 года в Прибрежном на территории б/о «Радуга» соберутся координаторы волонтерских отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области.

Областной Слет координаторов «серебряных» волонтеров организован СРМОО «Центр социальных проектов» в рамках реализации мероприятий Ресурсного центра «серебряного» добровольчества Самарской области при поддержке Фонд президентских грантов.

Для участников подготовлена образовательная программа. Слет стартует с тренингов на знакомство и командообразование «Серебряная команда Самарской области» и «Направления добровольчества». Добровольцы подведут промежуточные итоги деятельности 2022 года и обсудят планы на IV квартал, проработают механизмы проведения социальных акций и мероприятий «серебряных» волонтеров.

Координаторы добровольцев старшего возраста примут участие в тренировочных соревнованиях по настольным спортивным играм: джакколо, шаффлборд, корнхол, бочче и новус.

В рамках Слета координаторы обсудят с профессиональным психологом Мариной Парамоновой вопросы личной и коллективной мотивации. Также для них проведут викторину по финансовой грамотности.

Кроме того, будет организован телемост с представителями Региональных центров «серебряного» волонтерства России. На встрече добровольцы обменяются опытом и практиками в сфере развития добровольчества среди лиц старшего возраста.

Обсудят участники и вопросы здоровья. Организаторы проведут семинар на тему «Объединение усилий «серебряных» волонтеров в продвижении среди населения здорового образа жизни». Специальным гостем семинара станет главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики», кандидат медицинских наук Александр Муравец. Также во время Слета состоится мастер-класс «Оздоровительная ходьба» и организована работа площадки «Центр здоровья».

В заключительный день Слета состоится встреча участников с Первым заместителем председателя Самарской Губернской Думы Мариной Юрьевной Антимоновой. Для участников проведут сессию о реализации Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Старшее поколение» в Самарской области, а также презентации успешных практик отрядов «серебряного» добровольчества.