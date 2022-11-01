Серебряные волонтеры Большечерниговского района объединились в группу «Нить победы»

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В Большечерниговском районе волонтеры присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ: в рамках проекта «Шьем для наших» объединились в группу «Нить победы».

Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Их мастерская располагается в здании комплексного центра социального обслуживания Южного округа отделения м.р. Большечерниговский. Члены отряда серебряных волонтеров «Наше поколение» совместно с сотрудниками КЦСОН Южного округа и активными гражданами района в актовом зале установили столы и принесли личные швейные машинки для оперативной работы.

С материалом помогают неравнодушные жители и администрация района.

Надежда Егоровна Захаркина - серебряный волонтер, председатель совета МКД, председатель совета ветеранов сельского поселения Большая Черниговка. Она одна из первых подключилась к организации мастерской. «Мы шьем нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. Для раскроя много места нужно было, ну и машинки сюда принесли. Так что здесь для нас и работа, и общение. Многие берут шитье на дом, потому что не у всех есть возможность приходить сюда: у кого-то дети маленькие, кто-то после работы находит время одну-две толстовочки сшить. Есть планы начать шить теплое нательное белье. Когда есть готовые выкройки, это несложно. Сейчас у нас готово 65 толстовок, к концу недели будет под сотню. Мы их стираем, чтобы сразу можно было надевать. Много связанных теплых носков, а сколько еще приносят купленных. Мы о ребятах думаем, беспокоимся. Хочется, чтобы все было хорошо», - говорит она.

По словам заместителя директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Татьяны Веденеевой, все стараются сделать побыстрее, чтобы успеть организовать отправку к холодам.

«Как только началась специальная военная операция, жители Большечерниговского района, все руководители с такой теплотой и пониманием откликнулись - от района было отправлено более полутора тонн гуманитарного груза.

Откликнулись сельхозпредприятия – от них ушло 20 тонн муки, тонна подсолнечного масла. Наши серебряные волонтеры и их общественное объединение с удивительным названием «Нить победы» еще раз подтверждают то, насколько люди готовы сплотиться и сплачиваются во время тяжелого времени для России. Матери, бабушки, жены объединились с такой идеей – сделать так, чтобы ребятам там было тепло. Шьют, вяжут. Приходят даже в выходные. У каждого определенная задача: кто-то ищет пряжу, кто-то вяжет, кто-то кроит. Примечательно, что здесь люди разных возрастов. Самому младшему волонтеру – 17 лет, самому старшему – далеко за 70. Большая благодарность всем жителям за ту сердечность и теплоту, с которой они работают, чтобы быстрее наступила победа», - отмечает Елена Хуртова, заместитель главы Большечерниговского района по социальным вопросам.

Фото: департамент информационной политики СО