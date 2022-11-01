Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыл серию визитов Советский район.
Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами начали обход должников за воду и канализацию
За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.
2 ноября определят победителя фестиваля «ФормART»
Так, с начала года мобильными группами Самарской таможни выявлено 1214 автотранспортных средств, перевозивших товары с нарушениями.
Самарская таможня подвела итоги деятельности мобильных групп за 9 месяцев 2022 года
На договорной основе с медицинским учреждением здравоохранения Самарской области пациенткам проведено ультразвуковое исследование.
В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным женщинам
Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Серебряные волонтеры Большечерниговского района объединились в группу «Нить победы»
Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного Правительства.
Более 1000 нормативных актов подвергаются оценке регулирующего воздействия в Самарской области
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.09
EUR 61.12
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Серебряные волонтеры Большечерниговского района объединились в группу «Нить победы»

1 ноября 2022 14:17
83
Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

В Большечерниговском районе волонтеры присоединились к общероссийской акции взаимопомощи  #МЫВМЕСТЕ: в рамках проекта «Шьем для наших» объединились в группу «Нить победы».

Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Их мастерская располагается в здании комплексного центра социального обслуживания Южного округа отделения м.р. Большечерниговский. Члены отряда серебряных волонтеров «Наше поколение» совместно с сотрудниками КЦСОН Южного округа и активными гражданами района в актовом зале установили столы и принесли личные швейные машинки для оперативной работы.

С материалом помогают неравнодушные жители и администрация района.

Надежда Егоровна Захаркина - серебряный волонтер, председатель совета МКД, председатель совета ветеранов сельского поселения Большая Черниговка. Она одна из первых подключилась к организации мастерской. «Мы шьем нательное белье, толстовки, нарукавные отличительные повязки. Для раскроя много места нужно было, ну и машинки сюда принесли. Так что здесь для нас и работа, и общение. Многие берут шитье на дом, потому что не у всех есть возможность приходить сюда: у кого-то дети маленькие, кто-то после работы находит время одну-две толстовочки сшить. Есть планы начать шить теплое нательное белье. Когда есть готовые выкройки, это несложно. Сейчас у нас готово 65 толстовок, к концу недели будет под сотню. Мы их стираем, чтобы сразу можно было надевать. Много связанных теплых носков, а сколько еще приносят купленных. Мы о ребятах думаем, беспокоимся. Хочется, чтобы все было хорошо», - говорит она.

По словам заместителя директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Татьяны Веденеевой, все стараются сделать побыстрее, чтобы успеть организовать отправку к холодам.
«Как только началась специальная военная операция, жители Большечерниговского района, все руководители с такой теплотой и пониманием откликнулись - от района было отправлено более полутора тонн гуманитарного груза.

Откликнулись сельхозпредприятия – от них ушло 20 тонн муки, тонна подсолнечного масла. Наши серебряные волонтеры и их общественное объединение с удивительным названием «Нить победы» еще раз подтверждают то, насколько люди готовы сплотиться и сплачиваются во время тяжелого времени для России. Матери, бабушки, жены объединились с такой идеей – сделать так, чтобы ребятам там было тепло. Шьют, вяжут. Приходят даже в выходные. У каждого определенная задача: кто-то ищет пряжу, кто-то вяжет, кто-то кроит. Примечательно, что здесь люди разных возрастов. Самому младшему волонтеру – 17 лет, самому старшему – далеко за 70. Большая благодарность всем жителям за ту сердечность и теплоту, с которой они работают, чтобы быстрее наступила победа», - отмечает Елена Хуртова, заместитель главы Большечерниговского района по социальным вопросам.

 

Фото: департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
114
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
123
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
160
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
482
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
602
Весь список