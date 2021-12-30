Сенатор Российской Федерации Фарит Мухаметшин наградил самарских школьников - победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

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Пятый год Советом Федерации поддерживается проведение Всероссийского детского школы - конкурса «Портрет твоего края». Идея мероприятия заключается в том, что детей в форме эссе, сочинений, диалогов, дискуссий учат мыслить на тему любви к своей малой родине, прославлять ее, развивают нравственные качества ребенка, обсуждают такую важную тему, как Победа нашего народа в Великой Отечественной войне.

В этом году в конкурсе приняли участие более 200 000 детей из 39 регионов. Определено 550 победителей, среди которых, в том числе, школьники образовательных организаций Самарской области - Алина Курмаева, обучающаяся МБОУ школа № 93 г. о. Самара, и Екатерина Сураева, выпускница МБОУ Гимназии №133 г.о. Самара.

Сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин наградил победителей конкурса, отметив духовную зрелость, патриотичное воспитание и активную гражданскую позицию самарских школьников.

«Победа в конкурсе – это важное событие для ребят, которое пробуждает чувства патриотизма и гордости за свою страну, кроме того, это возможность выразить свои мысли и, главное, признание того, что твой голос в разговоре со страной услышан», - отметил сенатор.