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Семья ювелиров из Самары развивает производство станков с господдержкой

16 октября 2024 15:55
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Свою известность в Самарской области и далеко за ее пределами семейное предприятие Шаровых получило как за счет необычных украшений из серебра, так и благодаря оригинальным сувенирам, посвященным узнаваемым локациям и достопримечательностям столицы регион

Предприниматели Вячеслав и Ирина Шаровы – основатели и идейные вдохновители двух ювелирных брендов. Благодаря поддержке региона семейная пара активно развивает новое направление - производство станков для центробежного литья.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что в Самарской области работают очень талантливые предприниматели. «Самарская область – индустриальный регион с сильной промышленностью, сельским хозяйством, при этом активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше», - отмечал ранее глава региона.

Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» для новичков и действующих бизнесменов работают инструменты поддержки по самым разным направлениям.

«Если предпринимателю необходима финансовая поддержка - он может обратиться в региональный Гарантийный фонд. При сложностях с выходом на внешние рынки - в Центр поддержки экспорта. Получить образовательную поддержку, консультации, помощь в подборе инструментов развития предприниматели могут в центрах «Мой бизнес», которые работают во всех городских округах», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Свою известность в Самарской области и далеко за ее пределами семейное предприятие Шаровых получило как за счет необычных украшений из серебра, так и благодаря оригинальным сувенирам, посвященным узнаваемым локациям и достопримечательностям столицы региона.

Вячеслав Шаров, сварщик по образованию, всегда мечтал о творческом ремесле. С будущей супругой Ириной они познакомились благодаря сувенирам - тогда девушка изготавливала их из дерева. Так родился не просто семейный, но и творческий союз. Позже Шаровы открыли магазин ювелирных украшений в историческом центре Самары, а заказы на уникальные изделия стали поступать со всей страны и даже из-за рубежа.

Свою оригинальную продукцию предприниматели изготавливают в собственной мастерской, которую смогли оборудовать, благодаря финансовой поддержке регионального Гарантийного фонда.

Со временем фокус внимания Шаровых начал смещаться в сторону сувенирной продукции. Но станков, которые бы полностью отвечали требованиям ювелиров, на рынке не было. Тогда Вячеслав, сварщик по образованию, изготовил свой станок.

«На этих станках для центробежного литья можно изготавливать сувениры, медали, значки и многое другое. Наш современный и нестандартный подход позволил сократить вес станка с привычных на китайском рынке 400кг до невообразимых 60кг с полным сохранением функционала. Такого оборудования на российском рынке сегодня не найти», - добавляет Вячеслав.

Постепенная модернизация разработки позволила не только закрыть потребности своего предприятия, но и запустить новое производственное направление. К тому времени станки помогли в разы повысить производительность семейного предприятия.

«Производство этих станков стало возможно, опять же, благодаря поддержке Гарантийного фонда. Мы получили льготный займ на реализацию этого проекта и сегодня не только производим символику Самары и реализуем её в собственном магазине, но и занялись производством настоящих станков», - отметила Ирина Шарова.

Благодаря региональному Центру поддержки экспорта семье Шаровых удалось презентовать своё оборудование на выставке в Москве, и заявить о своем бизнес-проекте на всю страну.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

 

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