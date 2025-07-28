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Семья из Самары приняла участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов»

28 июля 2025 11:03
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Семья из Самары приняла участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов»

Молодая семья Сергея и Марии Пушняк из Самары приняла участие в семейной смене XI Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит на базе Мастерской управления «Сенеж», а также в заседании экспертного состава комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья». 

«Одним из основных направлений нашей работы является обеспечение комфортных условий для создания и поддержки молодых семей Самары. Участие молодежи в обсуждении новых проектов и программ на всероссийском уровне позволит расширить систему поддержки в родном городе. Сейчас прорабатывается вопрос открытия многофункциональных школ, семейных центров в Самаре, расширение секций и кружков для развития талантов подрастающего поколения. Благодаря нацпроекту «Семья» будем делать всё для того, чтобы счастливых и крепких семей в Самаре было как можно больше»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков.

 Семья Пушняк приняла участие в форуме в составе четырех человек - Сергей, председатель местного отделения Движения Первых, его супруга Мария, их 4-х летняя дочь Ульяна и двухлетний сын Михаил. 

 В составе более 600 участников мероприятия из 81 региона России они обсудили вопросы сохранения демографического суверенитета и культурно-нравственных ценностей семьи.

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