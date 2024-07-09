Семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

180

8 июля в День любви, семьи и верности состоялся финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» , одного из важнейших событий Года семьи. На торжественной церемонии награждения стало известно, что победителями стали 32 семейных команды, в их числе семья Бербасовых, Бочковых из Самарской области.

В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги конкурса «Это у нас семейное», на финале которого собрались 300 семей из 83 российских регионов и Республики Казахстан. Прошедшие 10 месяцев показали, как они гордятся своими семьями, бережно чтут сложившиеся традиции и готовы трудиться на благо своей страны. К финалистам обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который рассказал о поручении главы государства сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

«Вы все – победители, потому что самая главная награда – это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение. Еще хочу поделиться: по итогам сегодняшней встречи с финалистами Президент дал нам поручение организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», – рассказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Будучи председателем Наблюдательного совета, Сергей Кириенко отметил, что по итогам конкурсных испытаний на финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому по решению Наблюдательного совета в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» не 30, а 32 команды победителей. Все они получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

В семейной команде Бербасовых, Бочковых из Самары 11 участников – мама Татьяна и папа Ярослав, их сын Владимир, дедушка Игорь Александрович и бабушка Елена Петровна, а также родственница Татьяна с детьми Павлом (15 лет), Ольгой (17 лет), Семеном (16 лет), а также сестра папы Лада. Папа Ярослав – ведущий инженер ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», мама – ассистент СамГТУ. Сестра Ярослава Лада – активная участница проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«Победа – очень яркое событие для нашей семьи, мы, конечно, верили, мы надеялись до последнего. Мы испытали восторг, испытали чувство благодарности, это самое, наверное, главное, – чувство благодарности. Конечно, мы благодарны нашему президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину, который был инициатором этого конкурса, ко всем людям, причастным к созданию этого конкурса, к разработке заданий, к оценке заданий, к подведению итогов. Всем огромное спасибо. И конечно каждый из нас говорит друг другу спасибо за участие, за то, что мы были рядом, за то, как мы друг друга поддерживали», – поделилась семейная команда Бербасовых, Бочковых после награждения.

Награждая команды победителей, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

«Не так важно, кто сегодня победит, главное, что вы встретились и подружились, молодые учились у взрослых, взрослые у молодых, вы открывали в себе те качества, о которых не задумывались. Некоторые делегаты сегодня встретились с идейным вдохновителем конкурса «Это у нас семейное» – Президентом России Владимиром Путиным. Эти семьи говорили, что они простые, но это совершенно не так. Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семьи принял Президент. Вы являетесь основой нашей страны, благодаря вашим традициям она сильная и независимая и показывает всему миру, как жить и развиваться. Спасибо и в добрый путь», – сказала Татьяна Голикова.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова поделилась опытом участия в проектах АНО «Россия – страна возможностей».

«Я поздравляю вас с праздником – Днем семьи, любви и верности! Когда я участвовала в конкурсе «Лидеры России» – я сама выросла в многодетной семье и сейчас мама большой семьи – мне всегда хотелось, чтобы рядом были мои близкие, чтобы они могли разделить со мной радость соревнований, нового общения, знакомств. Сегодня я поняла, что моя мечта сбылась, и что вы проживаете это все вместе. Вы не просто участвуете в конкурсе, а вы делаете великое дело – мотивируете, вдохновляете россиян на создание крепких, больших, многопоколенческих семей, и это самое главное», – рассказала Мария Львова-Белова.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги первого сезона конкурса «Это у нас семейное»:

«Именно здесь, в Мастерской управления «Сенеж», наш Президент сказал: «На платформе «Россия – страна возможностей» много проектов, они все интересные, но, как мне кажется, не хватает одного, который стал бы самым интересным, самым широким, самым народным». Думаю, у нас с вами это получилось! Дорогие друзья, спасибо вам огромное за пример крепкой семьи, искренней любви и настоящей верности. С праздником вас!»

Всего победителями финала стали 32 команды, в составе которых 227 человек. Cреди них: 89 детей, 70 родителей, 40 представителей поколения бабушек и дедушек, 3 – прабабушек и прадедушек. Самым юным победителям 5 лет, а самому взрослому – 79 лет. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 41 год, представителей поколения бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 74 года. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников – 55 лет.

В итоговый день участников ждала большая образовательная и развлекательная программа. С Международной космической станции видеообращение прислали Герой России, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин. Они показали 10 гербов, придуманных семьями в ходе дистанционного этапа, и поблагодарили конкурсантов за их труд. «Скоро эти гербы вернутся домой и будут напоминать, что сила вашего рода и вашей семьи безгранична. Больше времени проводите со своими близкими, пусть в вашем доме царят мир и любовь», – добавили космонавты.

Также на площадке конкурса состоялись встречи со звездными гостями. Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, тренер и основатель академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко приехали в Мастерскую управления «Сенеж» со старшим сыном Александром. Они ответили на вопросы конкурсантов, рассказали, в чем секрет семейного счастья и какие качества они прививают своим детям. Член Наблюдательного совета, генеральный директор, соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов поделился своим опытом семейной жизни.

В ходе четырех дней финала работал стенд семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», где проходил мастер-класс по бисероплетению, встречи с активными семьями, а также защита проектов. Специальный конкурсный трек «Родные-Любимые» прошел при поддержке Движения Первых и объединил 1 500 семейных сообществ. Всего к треку «Родные-Любимые» присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 стран мира.

Победителями трека «Родные-Любимые» стали 100 человек в составе семейных команд. Все они получили сертификаты на семейное путешествие от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и памятные призы от Движения Первых и семейного сообщества «Родные- Любимые».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Они заново откроют для себя историю, культуру и природу России, разделив незабываемые моменты путешествий с родными.

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»