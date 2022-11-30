Сельскохозяйственные ярмарки у музея Алабина и в поселке Мехзавод завершили свою работу

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В настоящее время на территории города действует порядка 25 площадок с общим количеством более 1 000 торговых мест.

«Работа ярмарок носит сезонный характер, поэтому две муниципальные сельскохозяйственные ярмарки, расположенные у музея имени Петра Алабина и в поселке Мехзавод у дома культуры «Октябрь» завершили свою деятельность, в связи с установлением холодной погоды. В прошлое воскресенье был последний торговый день на данных объектах», - пояснил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

Начиная с 1 декабря предприниматели будут торговать на новом месте - пересечение улиц Киевской и Тухачевского. Здесь располагается круглогодичная муниципальная ярмарка. Площадка работает с 8.00 до 20.00 с четверга по воскресенье.

Специалисты профильного департамента отмечают, что она востребована и пользуется неизмененным успехом у покупателей. Торговые ряды организованы в современных каркасно-тентовых конструкциях. Они оборудованы системами поддержания комфортной температуры круглый год. На ярмарке предусмотрены места для пенсионеров, которые могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары