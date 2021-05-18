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 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку

18 мая 2021 16:15
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Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 

Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке  для сельских педагогов и медработников.

Об этом Губернатор Дмитрий Азаров сообщил сегодня, 18 мая, в своем Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. 

Губернатор отметил, что сейчас в улучшении жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования. Для улучшения качества жизни в сельских районах области необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жильё, в размере 70% от его стоимости. 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%.

Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. 

«Для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников», - поставил задачу Губернатор.

Теги: педагогам и медработникам В центре внимания взнос на ипотеку Послание губернатора

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