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Сельхозпроизводители и жители Камышлинского района закупили средства защиты для наших мобилизованных

5 декабря 2022 18:05
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Военной экипировкой и предметами первой необходимости наши военнослужащие будут обеспечены, но средства защиты лишними не бывают.

Военной экипировкой и предметами первой необходимости наши военнослужащие будут обеспечены, но средства защиты лишними не бывают.

На поступившие гуманитарные средства было принято решение закупить средства защиты для наших мобилизованных граждан.

Для солдат были приобретены:
- тактические очки – это единственный эффективный метод защиты от пыли, дроби, осколков;
- активные наушники оберегают барабанные перепонки от громких звуков и служат усилителем слуха;
- рации;
- газовые горелки используются для приготовления пищи, для обогрева.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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