Я нашел ошибку
Главные новости:
Ученые университета смогут выполнять опытно-конструкторские работы.
СамГТУ получил лицензию на разработку боеприпасов
МЧС СО рекомендует жителям и гостям Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил.
В Самарской области сохранится аномально жаркая погода
До конца сегодняшнего дня можно оставить заявку на участие в конкурсе.
Сегодня заканчивается прием заявок на конкурс «Лидеры России»
Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
Общество "Знание" проводит всероссийский просветительский марафон «Новое Знание»
Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года. 
На мосту через реку Самара ограничено движение грузового транспорта
Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах.
МЧС СО напоминает о безопасном поведении на воде
Пройдя турнир без единого поражения.
Юные самарские футболисты заняли второе место на турнире, посвященном победе в ВОВ
Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.
В СО задержан подозреваемый в производстве алкоголя без соответствующей лицензии
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня заканчивается прием заявок на конкурс «Лидеры России»

17 мая 2021 15:17
34
До конца сегодняшнего дня можно оставить заявку на участие в конкурсе.

Сегодня, 17 мая, в 23:59 по московскому времени заканчивается заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году проект претерпел несколько качественных изменений: расширился список треков, для участия в которых можно заявить свою кандидатуру, и впервые в истории конкурса был продлен срок подачи анкет на участие. 

До конца сегодняшнего дня на сайте можно оставить заявку на один из 8 треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный». 

Участники суперфинала (финала конкурса) получают грант (поощрение) на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования и/или дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), а также получают возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва. Победители суперфинала получают право участия в программе наставничества с ведущими руководителями органов государственной власти и бизнес-сообщества, а также становятся полноценными участниками клуба «Эльбрус» – сообщества победителей конкурса.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе управленцев нового поколения «Лидеры России». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых среди глав регионов стал налаживать совместную работу с «лидерами», понимая актуальность и необходимость новых людей и идей в работе Правительства. В 2019 и 2020 годах, несмотря на высокую занятость, Глава региона с готовностью принял приглашение войти в число наставников «Лидеров России». Традиция наставничества от Главы самарского региона продолжена и в 2021 году, Дмитрий Азаров поделится своим опытом в рамках трека «Государственное управление».

«Самарская область неоднократно являлась лидером в ПФО по количеству заявок. В 2019 году наша губерния вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место. За время существования конкурса пять представителей нашего региона становились победителями, – отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина. – Конкурс – это отличная возможность талантливым управленцам заявить о себе, развить качества и компетенции, необходимые для руководителей нового поколения».

Дополнительная информация о конкурсе на официальном сайте.

 

Теги: «Лидеры России» заявки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 мая.
04 мая 2021, 20:37
«Лидеры России»: современный управленец должен быть социально-ориентированным
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 мая. Общество
763
Заявочная кампания конкурса Лидеры России продлена до 17 мая
01 мая 2021, 12:24
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая
На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок Общество
1003
На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок.
30 апреля 2021, 19:59
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая 
На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок. Общество
989
В центре внимания
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
108
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
180
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
122
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
17 мая 2021  11:35
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
Политика
168
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
518
Весь список