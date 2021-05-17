Сегодня заканчивается прием заявок на конкурс «Лидеры России»

34

Сегодня, 17 мая, в 23:59 по московскому времени заканчивается заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году проект претерпел несколько качественных изменений: расширился список треков, для участия в которых можно заявить свою кандидатуру, и впервые в истории конкурса был продлен срок подачи анкет на участие.

До конца сегодняшнего дня на сайте можно оставить заявку на один из 8 треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

Участники суперфинала (финала конкурса) получают грант (поощрение) на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования и/или дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), а также получают возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва. Победители суперфинала получают право участия в программе наставничества с ведущими руководителями органов государственной власти и бизнес-сообщества, а также становятся полноценными участниками клуба «Эльбрус» – сообщества победителей конкурса.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе управленцев нового поколения «Лидеры России». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых среди глав регионов стал налаживать совместную работу с «лидерами», понимая актуальность и необходимость новых людей и идей в работе Правительства. В 2019 и 2020 годах, несмотря на высокую занятость, Глава региона с готовностью принял приглашение войти в число наставников «Лидеров России». Традиция наставничества от Главы самарского региона продолжена и в 2021 году, Дмитрий Азаров поделится своим опытом в рамках трека «Государственное управление».

«Самарская область неоднократно являлась лидером в ПФО по количеству заявок. В 2019 году наша губерния вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место. За время существования конкурса пять представителей нашего региона становились победителями, – отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина. – Конкурс – это отличная возможность талантливым управленцам заявить о себе, развить качества и компетенции, необходимые для руководителей нового поколения».

Дополнительная информация о конкурсе на официальном сайте.