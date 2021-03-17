Сегодня вступили в силу изменения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан"

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Теперь самарцам шуметь запрещено не только на улице, но и в помещениях многоквартирного дома, даже в своей квартире. Нарушителей ждет административная ответственность со штрафом до 50 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, для кого-то приятного в этой новости мало. А если человек привык под громкую музыку аэробикой заниматься? И что делать с кричащим младенцем, у которого разболелся животик? Думаю, очень многое зависит от практики применения этого закона правоохранителями. С одной стороны, абсолютная тишина бывает только на кладбище. Шума в любой нормальной квартире хватает.

Но, с другой стороны, как хочется, наконец, добраться до того гада, который в шесть утра в воскресенье радостно начинает что-то пилить или забивать…

Фото с сайта www.gettyimages.com