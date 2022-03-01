Сегодня Всемирный день ГО: сотрудники ГУ МЧС провели для школьников онлайн уроки по ОБЖ

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1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. История этого праздника насчитывает не один десяток лет. Одним из самых значимых стал 1931 год, когда окончательно сформировалась Международная система гражданской обороны и была создана Международная организация гражданской обороны (МОГО). В 1966 году МОГО получила статус международной межправительственной организации. А начиная с 1972 года, 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.

Сегодня в основной состав МОГО входят более 50 стран мира и еще 20 – в качестве наблюдателей. Это единственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне.

В честь памятной даты сотрудники Главного управления провели с ребятами уроки по основам безопасности жизнедеятельности. В связи с эпидемиологической обстановкой занятия проводились в онлайн формате. Вместе с сотрудниками чрезвычайного ведомства в проведении мероприятия приняли участие представители Всероссийского добровольного пожарного общества и Российского студенческого корпуса спасателей.

О том, как развивалась Международная организация гражданской обороны, что она представляет собой на сегодняшний день, какие новые технологии используются в целях осуществления деятельности гражданской обороны учащимся рассказал заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин.

Во время уроков ребята узнали много нового и интересного об истории создания гражданской обороны, ее целях, задачах и функциях на современном этапе, повторили правила безопасности в быту, в школе и на улице.

Участие в онлайн уроках приняли более 350 образовательных учреждений.