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Спортивные выходные продолжаются в СО: сегодня в Тольятти проходит Этап чемпионата мира по мотоциклетному спорту (гонки на льду – класс 500).

За звание сильнейшего борются спортсмены из России , Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, Чехии и Нидерланд.

Честь нашей страны защищают Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) и наши земляки, представители спортивного клуба «МЕГА-ЛАДА» (г. Тольятти) Игорь Кононов и Даниил Иванов. ЧМ по спидвею проходит в Тольятти уже в восьмой раз .

На пьедестале - сразу два представителя Самарской области -Игорь Кононов и Даниил Иванов. У их серебро и бронза Чемпионата . Абсолютным лидером мотогонки на льду стал Динар Валеев(Башкортостан, г.Уфа).

Земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров:

«Действительно замечательный праздник здесь, на нашей самарской земле. Сегодня здесь, на тольяттинском льду, определился чемпион мира по мотоциклетным гонкам. Я поздравляю чемпиона! Как и все тольяттинцы, я переживал за наших парней. Они тоже сегодня победители! Мы увидели мужественных ребят, быстрых, точных, готовых на все, чтобы победить. Я очень рад, что наша тольяттинская школа является лидирующей в стране, задает темп. Не случайно 8 раз наши парни брали золото чемпионата!»

«Уверен: победы впереди, не заставят себя ждать, потому что этот специализированный центр принимает мальчишек, которые с самого юного возраста осваивают этот отважный технический вид спорта, что очень важно для нашего региона. Они принесут новые победы и славу нашему самарскому спорту. Я очень рад,что сегодня было столько зрителей. Ограничения действуют, поэтому стадион заполнен только на 20%. Уверен, что если бы не было ограничений, стадион был бы полный. Те, кто болел здесь, жители Тольятти и наши гости из других регионов и стран, создали очень хорошую атмосферу», - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО