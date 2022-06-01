Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.61
-1.49
EUR 62.74
-1.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»

1 июня 2022 12:32
64
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»

Сегодня в Струковском саду - фестиваль «Пусть всегда будет детство!», посвященный Дню защиты детей. Участниками фестиваля в этом году стали гости из киностудии «Союзмультфильм».

Работают более 20 площадок, которые представляют развлекательные и обучающие активности для юных горожан и их родителей - интересно будет и детям, и взрослым!

В рамках фестиваля будет задействовано более 20 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие активности для юных горожан и их родителей. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концерте, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах.

Посетителей фестиваля встретят герои популярных мультсериалов «Простоквашино», «Оранжевая корова», Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты», неразлучный дуэт Чебурашки и Крокодила Гены. Кроме того, пообщаться с любимыми персонажами можно будет, посетив интерактивные постановки «Чипполино» и «Как Вовка Золотую коллекцию спасал». На тематических площадках можно будет принять участие в эстафетах и играх с загадками и конкурсами, сыграть в гигантское домино, сделать селфи с Шариком и Матроскиным, а также создать свой собственный мультфильм.

«Будет интересно не только малышам, но и взрослым. Каждому представится чудесная возможность встретиться с легендарными персонажами любимых мультфильмов - крокодилом Геной, Зайцем из «Ну, погоди!» и другими. Кроме того, в гости придут новые герои — «Оранжевая Корова», «Зебра-в-клеточку», «Петя и Волк», - рассказала ведущий менеджер отдела мероприятий киностудии "Союзмультфильм" Валерия Ольховенко. - Будут работать интерактивные площадки, к примеру, дети смогут сделать значок на память о мультфильме «Тайна третьей планеты», пройти уникальный мастер-класс по анимации и попробовать себя в роли мультипликатора».

Кроме того, на территории фестиваля будут работать локации детского технопарка, Самарского театра кукол и другие.

Важной компонентой мероприятия станет его инклюзивность: помимо привычных игровых зон в парке будут работать площадки коррекционно-развивающих мастер-классов. Для родителей будут доступны консультации психологов, дефектологов и логопедов.

Вечером запланирован показ мультфильма «Суворов: великое путешествие», а завершится праздник семейной дискотекой! 

0+

Теги: В центре внимания Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
31 мая 2022, 13:04
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Будут работать более 20 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие активности для юных горожан и их родителей. Общество
534
В Самаре отметят День защиты детей
31 мая 2022, 10:07
В Самаре отметят День защиты детей
Подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых. Общество
947
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022, 12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
19 площадок-локаций представят не только развлекательные, но и обучающие активности. Общество
941
  • Консультант плюс
В центре внимания
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
36
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
86
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
181
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
486
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
31 мая 2022  13:04
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
532
Весь список