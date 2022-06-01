Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»

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Сегодня в Струковском саду - фестиваль «Пусть всегда будет детство!», посвященный Дню защиты детей. Участниками фестиваля в этом году стали гости из киностудии «Союзмультфильм».

Работают более 20 площадок, которые представляют развлекательные и обучающие активности для юных горожан и их родителей - интересно будет и детям, и взрослым!

В рамках фестиваля будет задействовано более 20 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие активности для юных горожан и их родителей. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концерте, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах.

Посетителей фестиваля встретят герои популярных мультсериалов «Простоквашино», «Оранжевая корова», Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты», неразлучный дуэт Чебурашки и Крокодила Гены. Кроме того, пообщаться с любимыми персонажами можно будет, посетив интерактивные постановки «Чипполино» и «Как Вовка Золотую коллекцию спасал». На тематических площадках можно будет принять участие в эстафетах и играх с загадками и конкурсами, сыграть в гигантское домино, сделать селфи с Шариком и Матроскиным, а также создать свой собственный мультфильм.

«Будет интересно не только малышам, но и взрослым. Каждому представится чудесная возможность встретиться с легендарными персонажами любимых мультфильмов - крокодилом Геной, Зайцем из «Ну, погоди!» и другими. Кроме того, в гости придут новые герои — «Оранжевая Корова», «Зебра-в-клеточку», «Петя и Волк», - рассказала ведущий менеджер отдела мероприятий киностудии "Союзмультфильм" Валерия Ольховенко. - Будут работать интерактивные площадки, к примеру, дети смогут сделать значок на память о мультфильме «Тайна третьей планеты», пройти уникальный мастер-класс по анимации и попробовать себя в роли мультипликатора».

Кроме того, на территории фестиваля будут работать локации детского технопарка, Самарского театра кукол и другие.

Важной компонентой мероприятия станет его инклюзивность: помимо привычных игровых зон в парке будут работать площадки коррекционно-развивающих мастер-классов. Для родителей будут доступны консультации психологов, дефектологов и логопедов.

Вечером запланирован показ мультфильма «Суворов: великое путешествие», а завершится праздник семейной дискотекой!

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