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Сегодня в школах губернии, где есть технические возможности, день начался с поднятия государственного флага под гимн России

25 апреля 2022 15:17
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Начинать неделю с данного торжественного мероприятия - поручение губернатора Дмитрия Азарова.

Сегодня в школах Самарской области, где есть технические возможности, день начался с поднятия государственного флага под гимн России. В торжественном мероприятии принял участие министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Начинать неделю с данного торжественного мероприятия - поручение губернатора Дмитрия Азарова.

В 2022-2023 гг. все школы региона будут оснащены соответствующим оборудованием, которое позволит поднимать флаг в торжественной обстановке.

Ранее, 20 апреля, Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели.

«Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», - отметил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

 

Фото:   правительство СО

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