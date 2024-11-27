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Сегодня в Самарской области работает глава МЧС России Александр Куренков

27 ноября 2024 15:45
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Сегодня в Самарской области работает глава МЧС России Александр Куренков

Он проверил готовность Северо-Восточной противофонтанной военизированной части. Специалисты участвовали в показательных учениях по тушению газового фонтана, пишет Сова.  

- Противофонтанная служба в 2022 году вошла в состав МЧС России. С этого времени Северо-Восточной противофонтанной военизированной частью ликвидировано 6 аварий на объектах нефтяной и газовой отрасли, проведено более 80 ремонтно-технических работ на месторождениях, - отметил Александр Куренков.

Также глава МЧС России проинспектировал Волжский спасательный центр. Более 430 его специалистов ликвидируют последствия ЧС по всей стране и за рубежом.

Первые лица ведомства и региона обсудили вопросы взаимодействия сил и средств в составе РСЧС. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в частности, рассказал об утвержденном плане укрепления противопожарной защиты территории и населения на период до 2030 года. 

Так, за это время планируется спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо для подразделений Государственной противопожарной службы, а также оснастить их дополнительной пожарной техникой и снаряжением.

- Мы уделяем особое внимание укреплению ресурсов Главного управления МЧС России по Самарской области. В следующем году по госпрограмме планируется приобрести аэролодку. Кроме того, при реконструкции самарского стадиона "Заря" там будет предусмотрена учебно-тренировочная башня, чтобы личный состав подразделений мог тренироваться и проводить соревнования по пожарно-спасательному спорту различного уровня, - поделился планами глава региона.

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