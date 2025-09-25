Сегодня в Самарской области 3530 работающих отцов получают  пособие по уходу за ребенком

Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня в Самарской области 3530 работающих отцов получают  пособие по уходу за ребенком

25 сентября 2025 15:18
120
От регионального Отделения Социального фонда России. 

Право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним. 

Сегодня в Самарской области 3530 работающих отцов получают эту выплату от регионального Отделения Социального фонда России. 

Размер выплаты равен 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 10 103,83 рубля, а максимальный – 68 995,48 рубля.

Если мама после окончания отпуска по беременности и родам планирует вернуться к работе, для оформления пособия папе нужно обратиться к работодателю с двумя заявлениями: о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
После того, как работодатель направит сведения в Отделение СФР по Самарской области, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначат и выплатят в течение 10 рабочих дней. В последующие месяцы его будут перечислять не позднее 8 числа каждого месяца за предыдущий.

Пособие выплачивается независимо от того, какой по счету родился ребенок — первый, второй, третий и так далее. Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого ребенка отдельно, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия.

Важно учитывать, что при расчете среднего заработка можно заменить календарные годы, в которые отец находился в отпуске по уходу за ребенком, на предшествующие годы, если это позволит повысить размер пособия. Для этого необходимо также подать заявление работодателю.

С 1 января 2024 года изменился порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Раньше пособие прекращалось, если родитель выходил на работу, но теперь родители могут получать выплаты параллельно с работой, будь то полная ставка, удаленный режим или неполный рабочий день. Это же касается ситуаций, когда родитель устраивается на вторую работу в период отпуска по уходу за ребенком.

«Если папа работает у нескольких работодателей, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначат только в одной организации. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он имеет право на пособие в минимальном размере, но только в случае, если им уплачены добровольные страховые взносы в предыдущем году», – рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Период ухода одного из родителей за ребенком учитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности. За каждый год ухода начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Если уход осуществляется за первым ребенком, то за год отпуска одному из родителей положено 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из его фактической продолжительности.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
25 сентября 2025, 15:56
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С. Экология
86
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
25 сентября 2025, 15:45
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях. Общество
93
Участниками конкурса могут стать любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары.
25 сентября 2025, 15:37
Конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка стартовал в Самаре
Участниками конкурса могут стать любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары. Общество
112
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
196
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
202
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
190
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
383
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
388
Весь список