Сегодня в Самаре пройдет проведет трансляция по подведению итогов Международной молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы - 2021»

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В День Героев Отечества, 9 декабря 13:30 (МСК), Самарская областная библиотека для молодёжи (г. Самара, проспект Ленина, 14) проведет трансляцию по подведению итогов Международной молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы - 2021» с участием библиотек-соорганизаторов.



За весь год в Акции приняли участие библиотеки 37 муниципальных образований Самарской области, 19 регионов РФ и трех стран Ближнего Зарубежья, было прислано порядка 1 000 работ.



Обращаясь к организаторам и участникам акции министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш отметила: «Это замечательное общероссийское движение, которое позволяет нам вновь и вновь обращаться к произведениям о Великой отечественной войне, к художественной литературе, которые осмысляют этот сложный период в жизни нашей страны, этот подвиг, этот невероятно тяжелый опыт всех, кто пережил это время. Я хочу пожелать всем участникам акции «Полк@Победы» творческих успехов и, конечно же, продолжать обращаться к великой русской литературе и вдохновляться через неё, осмыслять через неё наш исторический опыт».



Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, в 2020 году вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации, из более 15 000 инициатив по всей России.



В 2021 году участники Акции смогли принять участие в двух направлениях: изобразительное искусство (нарисовать героев из прочитанных книг) и фото-постановка литературных героев книг о Великой Отечественной войне.



Основным событием в рамках Акции в 2021 году был флешмоб, который прошел 22 июня в 12.00 не только в Самарской области, но и регионах РФ и странах Ближнего Зарубежья и был посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



Впервые Международная молодёжная патриотическая акция «Полк@ Победы», организатором и инициатором которой выступает ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи», прошла в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Акция направлена на приобщение молодёжи к прочтению художественных произведений о военном времени, осмыслению специфики жизни, поступков, идеалов, человеческих отношений, описанных в этой литературе, визуализации литературных героев произведений о войне, осознанию величия подвига нашего народа.



Использование в названии Акции знака «@» продиктовано обращением к его прямому значению: письмо, коммуникация, общение, в том числе, связь поколений. Также, своим сходством с буквой «а» русского алфавита, данный символ отсылает к книжной полке, книге, литературному герою.



Основная идея Акции: проведение праздничного марша с изображениями литературных героев книг о Великой Отечественной войне по аналогии с всемирно известной акцией «Бессмертный полк».



В 2020 году итогами проекта стали видео-версия Акции (видеосюжет, направленный на знакомство с идеей Акции, литературными произведениями, которые участники Акции визуализировали чаще всего, иллюстрациями из книг, текстовыми цитатами) и интернет-версия Акции (информационный ресурс, позволяющий увидеть масштаб и географию Акции, посмотреть все присланные творческие работы).