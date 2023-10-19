Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений криминалистики в системе СК РФ

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Свое рождение профессия следователя-криминалиста исчисляет с 19 октября 1954 года, когда Указанием Генерального прокурора СССР в штат органов прокуратуры были введены должности прокуроров-криминалистов.

С 2007 года служба криминалистики вместе с функциями следствия перешла в Следственный комитет Российской Федерации, а в 2011 году криминалисты стали называться не прокурорами, а следователями.

Основными задачами службы стало внедрение в практику научно-технических средств и научных рекомендаций по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и половой неприкосновенности, обучение и повышение квалификации следователей. Именно с помощью следователей – криминалистов в настоящее время удается раскрывать преступления, совершенные несколько десятков лет назад, среди которых в основном убийства и изнасилования.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с праздником и желаю оправданной смелости и преданности своему делу, в любом расследовании проявлять себя грамотным и опытным специалистом, не упускать из виду ни малейшей детали. Пусть каждое мероприятие завершается победой, а каждый шаг будет направлен в сторону успеха. Спасибо вам за преданность служебному долгу и самоотверженный труд, за вашу круглосуточную готовность к выполнению непростых служебных обязанностей!