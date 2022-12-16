Я нашел ошибку
Главные новости:
Акция даёт возможность каждому жителю Самарской области написать новогодние поздравления, пожелания, выразить слова поддержки мобилизованным.
Поздравь солдата с Новым годом: в Самарской области проходит онлайн-акция «От сердца Губернии»   
Вагоны после капремонта существенно отличаются от тех, которые еще не были обновлены.
В первый рейс вышел обновленный подвижной состав самарского метро
По итогу донорской акции 47 студентов пожертвовали свою кровь нуждающимся в ней пациентам Самарских больниц.
 Сегодня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прошел День донора
До конца декабря конкурсной комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям конкурсной документации и определить победителей.
Завершен прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области-2022
Состоялось обсуждение обновлённых принципов воспитательной деятельности в вузах России.
Представители губернии приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности
Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и будущие работодатели.
В Самарской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее» - 2022
Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб.
Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле
Конкурс проводится в формате КВН, театрализованного представления либо мини-спектакля.
Сегодня проходит региональный творческий конкурс-фестиваль юных инспекторов движения
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.3
0.94
EUR 68.45
1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня проходит региональный творческий конкурс-фестиваль юных инспекторов движения

16 декабря 2022 14:49
108
Конкурс проводится в формате КВН, театрализованного представления либо мини-спектакля.

Сегодня в Самарской области проходит региональный творческий конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!».

Сегодня, 16 декабря, в школе Кошелев парк п.г.т. Стройкерамика проходит финал областного творческого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения. Организаторами мероприятия являются министерство образования и науки Самарской области и Управление ГИБДД ГУ МВД России Самарской области.

Цель данного мероприятия - профилактика и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей, активизация деятельности «юидовского» движения, обучение детей Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге.

Конкурс проводится в формате КВН, театрализованного представления либо мини-спектакля. Действующими лицами и исполнителями являются учащиеся образовательных учреждений.

На областной финал приглашены победители зональных и городских этапов Конкурса из муниципальных районов Самарской области. В финале принимают участие 23 команды.

Участники соревнуются в двух возрастных категориях - младшая и старшая возрастная группа. Победители Конкурса получат дипломы и призы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
165
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
167
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
215
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
413
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
2651
Весь список