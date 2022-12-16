Сегодня проходит региональный творческий конкурс-фестиваль юных инспекторов движения

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Сегодня в Самарской области проходит региональный творческий конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!».



Сегодня, 16 декабря, в школе Кошелев парк п.г.т. Стройкерамика проходит финал областного творческого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения. Организаторами мероприятия являются министерство образования и науки Самарской области и Управление ГИБДД ГУ МВД России Самарской области.

Цель данного мероприятия - профилактика и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей, активизация деятельности «юидовского» движения, обучение детей Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге.

Конкурс проводится в формате КВН, театрализованного представления либо мини-спектакля. Действующими лицами и исполнителями являются учащиеся образовательных учреждений.

На областной финал приглашены победители зональных и городских этапов Конкурса из муниципальных районов Самарской области. В финале принимают участие 23 команды.

Участники соревнуются в двух возрастных категориях - младшая и старшая возрастная группа. Победители Конкурса получат дипломы и призы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО