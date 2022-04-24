Сегодня православные отмечают Пасху

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Миллионы православных верующих по всему миру сегодня отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Это самый главный и почитаемый праздник, символ возрождения жизни, символ любви и веры. Во всех храмах этой ночью прошли особые богослужения. Патриарх Кирилл возглавил полунощницу, крестный ход, утреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя.

С пожеланий здоровья, мира и неиссякаемой духовной радости начал торжественное богослужение в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Во время ночной пасхальной службы в церквях всегда читается знаменитое «Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста», актуальное во все времена.

Верующие празднуют Пасху 40 дней — столько же, сколько Христос провел вместе со своими учениками после своего воскресения. У этого праздника много обычаев и традиций. Он как никакой другой почитаем и значим и в светском обществе. Не секрет, что на Пасху побывать в храме стараются даже те, кто обычно не ходит в церковь.

Это самое главное, говорят священнослужители, не забывать, что куда важнее сейчас — не то, что на пасхальном столе, а то, что в душе, а также помнить, что главная традиция этого праздника — быть щедрым и помогать всем, кто сейчас нуждается в этой помощи, передает НТВ.