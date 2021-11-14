Сегодня последний день Всероссийской переписи населения

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Жители труднодоступных районов, больших городов и молодежь активнее других принимали участие во Всероссийской переписи населения онлайн.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

Так, высокий процент переписи онлайн показал Ямало-Ненецкий автономномный округ. На портале "Госуслуги" переписалось порядка 30% населения региона. В Росстате также напомнили, что сегодня – последний день, когда можно принять участие во Всероссийской переписи.

В ведомстве отметили, что россияне готовы к цифровым форматам взаимодействия с властью. Уже в первый день переписи электронные листы заполнили более миллиона человек, а к 10 ноября – свыше 24 млн.