Сегодня отмечают Всемирный день мороженого

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10 июня сладкоежки отмечают один из самых вкусных праздников – Всемирный день мороженого. В календарь дат и событий его включили сравнительно недавно. Однако корни праздника уходят в глубину веков. Впервые блюда, отдаленно напоминающие современное мороженое, начали делать более 3000 лет назад.

Всемирный день мороженого отмечают во многих странах мира. В этот день проходят флешмобы, выставки, мастер-классы по изготовлению лакомства – многие россияне научились делать мороженое в домашних условиях.

Главным героем праздника, конечно же, является мороженое. В этот день в каждом государстве, где отмечают праздник, оно разлетается десятками тонн. У события – миллионы поклонников, пишет ug.ru.

Фото: pixabay.com