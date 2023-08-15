Сегодня отмечается профессиональный праздник ученых, посвятивших свою жизнь изучению прошлого - День археолога

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Сегодня, 15 августа отмечается профессиональный праздник ученых, посвятивших свою жизнь изучению прошлого - День археолога.



Во все времена людей интересовала древняя история, скрытая в недрах земли. В России планомерное научное исследование вещественных источников началось с конца XVIII века. Первые археологические находки на территории Самарского края были найдены П.В. Алабиным еще в 70-х годах XIX в. Активное изучение археологических памятников в окрестностях Самары началось с 1920-х годов и связано с именами известных ученых, таких как В.В. Гольмстен, Г.И. Матвеева, И.Б. Васильев и др.



Самарский край обладает уникальной древней историей. В силу своего географического положения на стыке степной и лесостепной зон, эта территория становилась границей кочевого и оседлого миров. Вплоть до основания крепости 1583 г. территория Самарского Поволжья была включена в состав различных государств и становилась местом активных исторических событий.



Узнать больше о древней истории Самарского края можно в Историческом парке 18 августа в 17:00 на сборной тематической экскурсии «Самарский край: от каменного века до крепости Самара», приуроченной ко Дню археолога, сообщает пресс-служба парка.

(Стоимость: 250 руб./чел., Запись по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52)

Фото: пресс-служба Исторического парка