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Сегодня на стадионе «Металлург» состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

16 сентября 2023 19:55
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В соревнованиях приняли участие 16 команд.

Сегодня в Самаре на стадионе «Металлург» состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях приняли участие 16 команд: ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, СУ СК РФ по Самарской области, УФСБ России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, УФСИН России по Самарской области, СЮИ ФСИН России, ЦССИ ФСО, УФНС по Самарской области, ГУ ФССП Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Самарской таможни, а также команды Самарского отделения Сбера, ветеранов ПФК «Крылья Советов», СВВАУЛ и Самарского областного суда.

Турнир был организован при поддержке Самарской областной федерации футбола.

Все команды-участники продемонстрировали на поле профессиональную технику игры, упорство и стремление к победе.

Несмотря на спортивный азарт и волю к победе, выиграв несколько матчей, команда Главного управления всё же не смогла пробиться в тройку лидеров. В этот раз удача оказалась на стороне соперников.

Первое место в турнире завоевала сборная Сбера, второе - Прокуратуры Самарской области, третье призовое место заняли ветераны ПФК «Крылья Советов».

На торжественной церемонии закрытия всем командам-участникам вручили призы, а командам-победителям - медали и кубки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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