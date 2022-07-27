Сегодня "iВолга" встречает Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову

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Сегодня Молодежный форум ПФО "iВолга" встречает Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Она осмотрела тематические площадки Форума, посетила Инклюзивный городок.

В ходе живой встречи с участниками они обсудили перспективы развития инклюзивных практик в нашей стране, ребята рассказали о своих проектах, которые привезли на форум, смогли задать вопросы.

А прямо сейчас она проводит тренинг с участниками детской iВолги - командам предложены 10 кейсов (например, как продвигать безопасный детский контент в Интернете, как развивать детский туризм, как сделать так, чтобы дети с удовольствием ходили в культурные учреждения и др.). Команды по заданию предлагают несколько реальных и несколько фантастических решений. На площадке очень живая обстановка, команды активно общаются.

Фото: департамент информационной политики СО