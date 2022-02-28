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Сегодня история творится на наших глазах. Россия переворачивает страницу своих 30-летних отступлений, унижений и заискиваний перед Западом. Она возвращает себе статус великой державы, с которой будут вынуждены считаться все, независимо от того – нравимся мы им или нет. Об этом сегодня наш разговор с депутатом Самарской Губернской Думы, председателем Самарского регионального отделения российского исторического общества Виктором Кузнецовым.

- Виктор Александрович, сегодня социальные сети, да и просто разговоры людей в основном посвящены событиям на Украине. Люди встревожены. Ведь практически каждый из нас имеет друзей, родственников, коллег, знакомых так или иначе, вовлеченных в эти события.

- Прежде всего, хотел бы сказать, то, что сегодня происходит на Украине – это не война, а войсковая спецоперация. Если бы это была война, то в Киеве, который наши войска окружили на 4-й день после начала наступления, сегодня уже не было бы отопления, электричества, телефонной связи, интернета, банковских карт и много чего другого. А были бы ракетно-бомбовые удары по административным зданиям, казармам и системам жизнеобеспечения. Наглядный урок такой войны все мы видели в прямом эфире в Югославии, когда натовская авиация вгоняла Белград в каменный век. А мы на Украине проводим уникальную по своей сложности хирургическую операцию по выявлению, нейтрализации и подавлению нациков. И дай Бог сил, терпения и удачи тем парням, которые делают эту трудную и опасную работу ради нас с вами.

- Виктор Александрович, вы возглавляете в Губернской Думе комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Как вы думаете, какие будут экономические последствия событий, происходящих сегодня на Украине и вокруг нее?

- Если говорить о последствиях, то я разделил бы их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные мы все видим прямо сейчас – это анонсирование очень громких санкций против нашей страны, скачок курса доллара, падение биржевых индексов. Конечно, это тревожит. Но здесь главное – не поддаваться паническим настроениям, не пытаться на последние деньги закупиться валютой, не бежать за наличкой в банк. А то ведь доходит до откровенных глупостей. Сегодня одна знакомая подходит и спрашивает: «Я взяла в банке льготную ипотеку 1,8 млн. рублей. Может быть пока не поздно мне отказаться от нее?» Я ее спрашиваю – а под сколько процентов у тебя кредит? Она – под 3,5 %. На эту тему пусть голова болит у банка, а не у тебя. Ведь по прошлому году инфляция была 8,4 %, сегодня будет больше. Но это проблемы банка. А у меня друг, взявший на примерно таких же условиях кредит на покупку кооперативной квартиры в 1990 году, в 1993 году погасил его полностью с одной зарплаты. То есть он от того скачка инфляции не проиграл, а выиграл. И сейчас банки опять, чтобы сохранить ликвидность уже поднимают ставки по депозитам. Нормальная логика сейчас говорит, чтобы сберечь деньги – их нужно не снимать с депозитов, а просто перерегистрировать под новую базовую ставку, которая с сегодняшнего дня 20 %. Так уже было в 2014 году. Тогда Центробанк так же оперативно поднял базовую ставку почти в два раза, а инфляция в моменте подскочила до 17%. То есть те, кто переоформил свои депозиты, даже выиграли, поскольку инфляция через год сократилась в 1,5 раза, а ставка по долгосрочным вкладам была 20 % на срок до 3 лет.

- Но хватит ли у Центробанка ресурсов, ведь половина его активов заморожена?

- Вы знаете, наше государство давно готовилось к такому развитию событий. И поэтому сейчас, сегодня Центробанк помимо повышения базовой ставки принял очень важное решение о приостановке продаж акций российских компаний зарубежными резидентами. А вот это уже хорошая позиция по торгу с западными «партнерами», которые сейчас ведут себя как разбойники с большой дороги. Подход здесь очень простой – либо они разблокируют эти деньги, наши деньги, либо АвтоВАЗ, Металлург, Электрощит и другие вернутся в собственность российского государства.

Если же говорить о среднесрочных последствиях, то здесь необходимо отметить, прежде всего, сбалансированность бюджетов всех уровней. А это значит, что никаких сбоев по выплатам зарплат бюджетникам, социальных пособий не будет. Причем, принципиальная позиция государства, закрепленная в нашей Конституции – это индексация всех этих выплат в соответствии с индексом инфляции.

Ну а долгосрочные последствия принятых решений дадут серьезный стимул для развития реального сектора нашей экономики. Вот, например, российская авиация, которая сегодня переживает, наверное, самые трудные дни из-за запретов введенных западными странами. Но ведь мы не Иран. У нас есть свои отличные самолеты: МС-21, SuperJet. Наш родной Авиакор сможет вернуться к производству Ан-140, производство которого было остановлено из-за разрыва экономических связей с Украиной. Если заказы пойдут на закупку этих машин, а не импортных Боингов и Эйрбасов, нам, нашему региону это будет только в плюс. Ведь авиационный кластер Самарской области, в котором в советское время работали более 100 тыс. человек, едва не прекратил свое существование именно из-за всех этих внешних ограничений. А сейчас их запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом. Шансом к развитию промышленности, транспортной отрасли и, разумеется, внутреннего туризма. Ведь на протяжении десятилетий вместо того, чтобы развивать свою туристическую отрасль, мы ежегодно отвозили по 30-40 млрд. рублей в Европу, которая сегодня решила нас наказать.

- Виктор Александрович, умом я понимаю правоту ваших слов, но всё равно как-то тревожно. Не задавят ли они нас своими санкциями?

- Не задавят. С нами все «партнеры» сядут и будут вынуждены договариваться по существу, нравимся мы им или нет. Как договаривались с дореволюционной Россией, которую вся Европа боялась и ненавидела, как договаривались с Советским Союзом. И сейчас будут договариваться, никуда не денутся.