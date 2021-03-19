Сегодня и завтра около 500 сотрудников ГИБДД примут участие в рейде  по выявлению нетрезвых водителей в СО

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На дороги Самарской области сегодня и завтра выйдут около 500 сотрудников ГИБДД, которые примут участие в рейдовом мероприятии по выявлению нетрезвых водителей!

19 и 20 марта (с пятницы по субботу) в Самарском регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения.

Около 500 сотрудников Госавтоинспекции примут участие в двухдневном рейде, в том числе, руководители подразделений ГИБДД области.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РФ и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Активная помощь граждан и их бдительность позволит сохранить жизни и здоровье людей, в том числе близких.

Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садится за руль или уже осуществляет движение, позвоните в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102), либо в Управление ГИБДД Самарской области по номеру: (846) 333-58-01.

Вполне возможно, что ваш звонок спасет кому-то жизнь, передает пресс-служба УГИБДД СО.

Фото: пресс-служба УГИБДД СО