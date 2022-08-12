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Сегодня группа "ВМЕСТЕ" выступит с песней «Я иду» на концерте «Под небом единым», приуроченном к празднованию Дня Военно-воздушных сил и организованном в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине!



Концерт начнётся после выступления легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.

В небе над Волгой лучшие летчики покажут сложнейшие элементы высшего пилотажа, выполняемые как сольно, так и в группе.



Начало всех мероприятий ко Дню ВВС на 2-й очереди набережной реки Волги (у ЦСКА ВВС) – в 16:00. Старт авиашоу: в 17:30. Окончание праздничных мероприятий и концерта – в 21:00.

.В репертуаре ребят – песни об объединении, позитивных жизненных ценностях, здоровом образе жизни, патриотизме и созидании!



Для старта ротации клипа «Я иду» День Военно-воздушных сил России был выбран не случайно! Предыдущие композиции, исполненные в поддержку защитников Донбасса и наших ребят, выполняющих спецоперацию на Украине, нашли горячий отклик в сердцах патриотически настроенных соотечественников!



«Вместе со всей Россией Самарская область сегодня отмечает этот праздник, ставший вceнapoдным! Мы гopдимся пoдвигaми лётчикoв, пocвятившиx aвиaции cвoю жизнь, теми, кто защищал и защищает воздушное пространство нашей страны, кто и сегодня честно и преданно служит Родине!», – говорят участники группы «ВМЕСТЕ».