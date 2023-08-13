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Сегодня Дмитрий Азаров работает в Ставропольском районе

13 августа 2023 22:44
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Губернатор дал поручение главе района Владимиру Медведеву по ситуации с пожаром у Бахиловой Поляны и на территории Узюковского лесничества.

Сегодня Дмитрий Азаров работает в Ставропольском районе. Здесь он проверил несколько социальных объектов.

Губернатор дал поручение главе района Владимиру Медведеву по ситуации с пожаром у Бахиловой Поляны и на территории Узюковского лесничества.

Общая площадь пожара достигала 17 гектаров, однако распространение огня удалось остановить, возгорание уже локализовано. Дмитрий Азаров поручил обеспечить бойцов спасательной службы всем необходимым.

- Проверьте, что там с питанием, размещением личного состава. Надо дожимать ситуацию до конца дня, - подчеркнул губернатор.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

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