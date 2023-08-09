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Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

9 августа 2023 13:07
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Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Должность губернатора он занимает с 2017 года. Дмитрий Азаров много сделал и продолжает делать для развития Самарской области – пожалуй, больше, чем все его предшественники вместе взятые. Заслуги губернатора отмечены президентом Владимиром Путиным, он регулярно встречается с Дмитрием Азаровым, в своем поздравительном посте сообщает редакция «Блокнот-Самара».

Строительный комплекс региона продемонстрировал мощный рывок, и теперь в Самаре самое доступное для граждан жильё и самая передовая сфера ЖКХ.

Спасён АО «АвтоВАЗ» – завод при активном участии губернатора набирает обороты и с каждым днем выпускает всё больше автомобилей.

В Самарской области активно строятся новые дороги и ремонтируются старые. Глава области лично контролирует строительство важнейшего для жителей сельских районов Климовского моста. Добился выделения средств из федерального бюджета на строительство станции метро «Театральная», которая свяжет рабочие окраины Самары с историческим центром.

Инициативы Дмитрия Азарова поддержаны на самом высоком уровне. По его предложению российских чиновников пересаживают на отечественные авто и на них же переводят такси.

Идёт подготовка к строительству международного студенческого кампуса, а Самарская область стала центром по выпуску беспилотных летальных аппаратов и центром коммерческого космоса.

Дмитрий Азаров поднял на невиданную высоту туристический потенциал региона, куда в 2023 году приедут 2,5 миллиона туристов!

Также отметим, губернатор вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном решил вопрос обманутых дольщиков в области раз и навсегда. До конца 2023 года все обманутые дольщики исчезнут, а проблемные объекты достроят.

Плюс ко всему губернатор любит спорт и уделяет этой сфере много внимания. Сам занимается спортом, показывая хороший пример землякам. Также благодаря губернатору самый любимый в губернии футбольный клуб «Крылья Советов» демонстрирует выдающиеся успехи. Азаров вернул в континентальную хоккейную лигу ХК «Лада» из Тольятти.

Коллектив НИА Самара присоединяется к поздравлениям!

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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