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Сегодня, 1 мая, в Самаре прогнозируют сильный ветер

1 мая 2021 11:15
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Сегодня, 1 мая, в Самаре прогнозируют сильный ветер

По прогнозам синоптиков в первый день продолжительных майских выходных  в Самарской области  ожидаются порывы до 21 метра в секунду.  По шкале Бофорта - это уже шторм. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По информации синоптиков Приволжского УГМС, в входные дни в регионе ожидается неустойчивая погода. Это связано с прохождением через территорию области фронтальных разделов. 1 мая ветер будет дуть южный с порывами от 16 до 21 метра в секунду. Кроме того, в некоторых районах возможна гроза. При этом воздух прогреется до +22 градусов.

Сотрудники регионального управления МЧС России, рекомендуют гражданам, по возможности, в такую погоду оставаться дома. Однако если сильный ветер застал вас на улице, стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Чтобы машина не пострадала от падения дерева или других предметов нужно поставить её в гараж, а если его нет, то подальше от хлипких конструкций и деревьев, сообщает ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания ветер желтый уровень опасности прогноз погоды

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